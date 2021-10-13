Bilim Kurulu toplantısı ne zaman hangi gün ve saatte? Sağlık Bakanı Koca 13 Ekim bilim Kurulu kararlarını saat kaçta açıklayacak?

Koronavirüsle mücadele aşı ile devam ediliyor. Virüsün masaya yatırıldığı ve son gelişmelerin değerlendirildiği Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Video konferans yöntemiyle başlayacak toplantıda vaka sayısı, aşılama, yüz yüze eğitim gibi konular görüşülecek. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantında vaka sayısı, aşılama, yüz yüze eğitim gibi konular masaya yatırılacak. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 110 oldu. Son durumun değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Kovid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Kovid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DOZ AŞILAMA YÜZDE 75

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 274 bin 468 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.