Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2021? Bugün gözler Sağlık Bakan’ı Fahrettin Koca’ya çevrildi!

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? merak ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı’nın bu hafta hangi gün yapılacağı sorgulanıyor. İllere göre koronavirüs tedbirleri ve aşılama süreci gündemi ile her hafta Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, 25 Mart Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman sorusu, "yerinde karar" döneminde daha çok merak edilen konulardan biri oldu. Covid-19 gündemi ve salgının seyrine ilişkin son durumları değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı araştırmaları hızlandı. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu açıklamaları ne zaman?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:00'da gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart'ta açıkladı. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun'da tespit edildi. Samsun'da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458.53'den 598.97'ye yükseldi. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Türkiye'de 81 ilin 11'inde vaka sayıları düşerken, 70'inde yükselişe geçti.Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251.12, Ankara'da 107.99, İzmir'de 111.41 oldu.

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illeri ve en çok azalan illeri Bakan Koca açıkladı. Baka Koca vaka sayısı azalan illeri şöyle sıraladı: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur.