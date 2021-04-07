Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Gözler Bilim Kurulu toplantısında... Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve mutasyon haberlerin gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde önemli kararların alındığı Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Vaka sayılarındaki artış ile ilgili yeni yasakların ve ek tedbirlerin gelip gelmeyeceği Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile belli oluyor. Koronavirüste yerinde karar dönemi uygulanırken, aşılama süreci de tüm hızıyla devam ediyor. Bilim Kurulu'nun yapacağı toplantının ilk gündem maddesi ise mutasyonlar. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak 2021? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte Bilim Kurulu toplantısı gündemi ve merak edilenler...

Bilim Kurulu toplantısı bekleniyor. Milyonların gözü kulağı Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde son durumun, vaka sayıları ve yerli aşı çalışmalarının değerlendirileceği Bilim Kurulu toplantısında ana gündem mutasyonlar olacak. Salgının Türkiye'de ilk ortaya çıktığı andan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısında, yerinde karar döneminde illerde alınan yeni tedbirler ve kontrollü normalleşme sürecindeki 5 haftalık süreç detayları ile tek tek ele alınacak. Her hafta gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı genellikle çarşamba ya da perşembe günleri düzenleniyor. Ancak bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı 'ndan Bilim Kurulu'nun toplanıp toplanmayacağı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Çoğunlukla video konferans yöntemiyle yapılan toplantının 7 Nisan Çarşamba günü yapılması bekleniyor. Kritik Bilim Kurulu toplantıjsı sonrası Bakan Koca'nın canlı yayında ya da yazılı açıklamada bulunması bekleniyor.

SON BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NE OLMUŞTU?

En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Mutasyon virüslerin yayılım hızının artığını ifade eden Bakan Koca, İngiltere varyantının 81 ilde 180.448 örnekte, Güney Afrika varyantının 11 ilde 169 örnekte, Brezilya varyantının 2 ilde 4 örnekte, California -New York varyantının 1 ilde 2 örnekte tespit edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.Koca, "Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur; toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de tespit edilen varyantların dikkat çekici olduğuna işaret eden Koca, şöyle devam etti:

"İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır."Aşı tedarik sürecini toplumun yakından izlediğini belirten Koca, "Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Koca, 2 milyon 800 bin doz Biontech aşısının ellerinde olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz."

Türkiye'nin yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacağının altını çizen Koca, Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşının yanı sıra başka inaktif aşıların çalışmalarının da gönüllüler üzerinde sürdüğünü aktardı.