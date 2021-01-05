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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

05 Ocak 2021 Salı - 18:13 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 18:14

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, koronavirüste gelinen son durumu merak edenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantılarda Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi, aşı çalışmaları, son çalışmalar ve alınacak önlemler görüşülüyor. Bu hafta yapılacak toplantıda ise Çin'den gelen aşıların laboratuvar sonuçları, aşılama programı ve koronavirüste gelinen son durumun genel bir değerlendirmesini bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte Bilim Kurulu toplantısının gündemi...


Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tollantısının yapılacağı tarih milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Koronavirüste gelinen son durumun değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantıları, son olarak Çin'den gelen aşıların laboratuvar sonuçları ve Türkiye'de yapılan aşı çalışmaları ile birlikte araştırılan konuların başında geliyor. Özellikle İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün hızlı yayılan türü ile ilgili değerlendirmeler de Bilim Kurulu'nun gündeminde olması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte Bilim Kurulu toplantısının gündemi...
 
 
BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?
 
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı çarşamba ya da perşembe günleri toplanıyor. Yapılacak ilk toplantıda koronavirüs aşılama programının duyurulması bekleniyor.
 
 

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