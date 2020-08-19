Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında, Bilim Kurulu üyeleri ve rafından yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, salgına yönelik yeni tedbirler ele alınıyor, tavsiye kararları değerlendiriliyor. 12 Ağustos’ta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nda 2020 2021 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu açıklama yapacak mı?

Korona virüs salgının başladığı Mart ayından beri Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşen toplantılarda virüsün seyrine göre yeni kararlar alınıyor. Geçen hafta istişareler sonucunda 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, corona virüsü ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek. Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha salgında gelinen son durumu değerlendirecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.