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Bilim kurulu toplantısı bugün saat kaçta, Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Bakan Koca’nın değerlendirmeleri merak ediliyor!

Bilim kurulu toplantısı bugün saat kaçta, Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Bakan Koca’nın değerlendirmeleri merak ediliyor!