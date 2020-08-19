Bilim Kurulu toplandı! Yeni kararlar açıklanacak

Bilim Kurulu vakaların artış gösterdiği günlerde bir kez daha bir araya geldi. Özellikle vaka artışının yanı sıra tedavi protokolünün de gündeme gelmesi bekleniyor. Hastanelerdeki durumların da değerlendirilmesi beklenirken, özellikle kış aylarına girerken hastanelerde bir yığılma olur mu? Bu çalışmanın Bilim Kurulu’nda ele alınması yine beklenen başlıklardan birisi.