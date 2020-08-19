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Bilim Kurulu toplandı! Yeni kararlar açıklanacak

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 18:23 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 18:23

Bilim Kurulu saat 17:00'da bir araya geldi. Artan vakalar ve aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler toplantıda masada yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.


Bilim Kurulu vakaların artış gösterdiği günlerde bir kez daha bir araya geldi. Özellikle vaka artışının yanı sıra tedavi protokolünün de gündeme gelmesi bekleniyor. Hastanelerdeki durumların da değerlendirilmesi beklenirken, özellikle kış aylarına girerken hastanelerde bir yığılma olur mu? Bu çalışmanın Bilim Kurulu’nda ele alınması yine beklenen başlıklardan birisi.

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Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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