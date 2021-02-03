Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Türkiye'nin gözü orada...

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Tüm gözler toplantının ardından alınacak kararlara çevrildi.

Video konferans şeklinde olacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantıda koronavirüs salgınında atılacak adımların konuşulması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun kararları tavsiye niteliği taşıyor. Aşılama sürecinin detayları, yeniden artışa geçen vaka sayısı ve mutasyonlu virüsün etkileri de kritik toplantıda tartışılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşışan verilere göre , son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, vefat sayısı 26 bin 237, ağır hasta sayısı 1592 oldu.