Bilim Kurulu toplandı! Tüm gözler oraya çevrildi...

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında aşı gündemi ile toplandı. Bilim kurulu üyeleri Çin'den gelecek 50 milyon doz aşının kimlere, nasıl bir sıralamayla uygulanacağı konusunda stratejiyi belirleyecek.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında görülen artış vatandaşlarda endişe yaratırken, salgının kontrol altına alınabilmesi için Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı.

CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan'ın Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili aktardıkları şöyle;

(Toplantıda neler konuşulacak?)

Geçtiğimiz haftaya bakmak lazım. Aslında geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları olmuştu aşıya dair. Hem yerli hem Çin aşısı için çalışmalar yapıldığını söylemişti. Yine geçtiğimiz gün de Meclis'te bir açıklama yapmıştı. Ne demişti: 'Aralık'ta 10 milyon muhtemeldir ki 20 milyon, Ocak'ta 20 milyon ve Şubat ayında da 20 milyon olmak üzere toplam 50 milyon aşıyı Çin'den bekliyoruz' demişti. 'İneaktif olduğunu ve bir zararın olmadığını daha az yan etkisi olduğunu düşündüğümüz bir aşı' ifadelerini kullanmıştı. '11 Aralık'tan itibaren erken dönemde sağlık çalışanlarına uygulanacak. Ardından ise bir strateji belirleyeceğiz' demişti.

İşte bugünkü toplantı bu stratejiyi belirlemek için yapılan bir toplantı. Sağlık çalışanlarının ardından kimlere uygulanacak? Çalışma hayatındaki riskli gruplara uygulanmasını bekliyoruz gelecek aşıların. Ama bu riskli gruplar nasıl belirlenecek? Hangi sıralamayla bu aşı yapılacak?

Bugünkü toplantının ana gündem maddesi bu. Toplantıda Bilim Kurulu hangi gruba hangi yüksek risk grubuna ne şekilde ne nasıl aşı yapılacağına bugünkü toplantıda karar verecek, bunu değerlendirecek ve bu konuyu da istişare etmiş olacak.

Bir başka konu daha var. Daha önce Sağlık Bakanı atıfta bulunmuştu. Almanya 'dan da Pfizer'in bir aşısı olduğunu biliyoruz. Bu aşının da Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. 25 milyon aşı alınması planlanıyor Almanya'dan. İşte bu aşılarda son durum nedir? Buna ilişkin de Bilim Kurulu'nda görüş alış-verişinde bulunulacak.

Bir yandan da çalışmaları devam eden yerli aşı var. Yerli aşıya dair de Bilim Kurulu üyeleri istişarede bulunacak. Yerli aşının nisan ayına doğru hazır olması bekleniyor. Bir gecikme olur mu, olmaz mı? Çalışmalar ne noktada? Tüm bunlar da değerlendirilecek.