Bilim Kurulu toplandı! Tüm Türkiye'nin gözü orada...

Bilim kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Artan vakalar sonrası İstanbul başta olmak üzere bazı illerde sokağa çıkma ve seyahat yasağı masada.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de artan vaka sayıları nedeniyle toplandı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

VAKA SAYISI 7 BİN 381'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı açıklamada 24 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.