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Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

06 Ekim 2021 Çarşamba - 19:38 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 20:05

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, bugün itibariyle aktif vakaların yüzde 50'den fazlasının 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu açıkladı. Bakan ayrıca Biontech aşısı olan vatandaşlar için, "Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur." dedi.


Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim  Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kurulun salgının seyri,  vakaların ve hastaneye yatışların yaş dağılımı ve 3. doz aşı uygulaması gündemi  ile bir araya geldiğini belirtti.
 
En riskli yaş grubu olarak görülen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla  başlayarak 18 yaş üzeri herkesi kapsayacak şekilde devam eden aşılama programının  başarıyla sürdüğünü, yüksek aşılanma oranlarına ulaşıldığını vurgulayan Koca, bu  durumun vaka sayılarının yaş ortalamasını düşürdüğüne işaret etti.
 
Koca konuya ilişkin bilgileri şöyle paylaştı:
 
"Mevcut durumda ülkemizde 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı  tanımlanmış ve yüksek aşılanma oranlarına yaklaşılmıştır. Bu durum vaka  sayılarının yaş ortalamasını düşürmüş durumdadır. Bugün itibarıyla aktif  vakalarımızın yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır.  Gençlerimizin daha çok hastalığa yakalanıyor olmasının ardında aşılama  programımızda 18 yaş ve üzerinin öncelikli olması var. Bununla birlikte  gençlerimiz aktif vakalar içinde daha yüksek oranda bulunsalar da bu durum  hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır.
 
Gençlerimiz hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa  ihtiyaç duymaktadır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere  taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde  en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır."
 
3'üncü doz mRNA aşısı
 
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısında 2 doz mRNA aşısı olmuş  kişilerin 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda  değerlendirmeler de yapıldığını belirterek şunları kaydetti:
 
"Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın  ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun  devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar  üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş  vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı  olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. doz aşılarını ister mRNA ister  inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum."
 
 
"Eksik aşılı kimse kalmasın"
 
Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyretmesinin 10 günlük  zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık geldiğine dikkati çeken  Koca, "Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut  aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek  sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir." ifadesini  kullandı.
 
Koca, aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin  gevşetilmesinin mümkün olmadığının altını çizerek, "Aşı ile toplum bağışıklığını  elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen  aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın. Bu süre zarfında da temel koruyucu üç  tedbirimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymalıyız.  Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır."  mesajı verdi.

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Bilim Kurulu koronavirüs Sağlık Bakanı
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