'Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor?' sorusu Türkiye gündeminde yer almaya devam ediyor. Pek çok kişi koronavirüs önlemleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken Bilim Kurulu toplantılarını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını da dikkatle izliyor. Haftanın ilk gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki çalışmaları takip etti. Koronavirüs önlemleri ve salgın ile ilgili son durumu merak eden pek çok kişi de Bilim Kurulu toplantısının ardından gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Yeni Koronavirüs önlemleri mi geliyor? İşte Bilim Kurulu toplantısı ve koronavirüs ile ilgili son gelişmeler...

Koronavirüsün Türkiye'de ilk kez görüldüğü andan bu yana gözler Bilim Kurulu toplantıları ve açıklamaları pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelişmeleri takip etmek ve çalışmaları yerinde incelemek üzere İstanbul 'da geldi. İstanbul'daki vaka artışı ve alınan tedbirler ile ilgili bilgi alana Bakan Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının da tarihini açıkladı. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Yeni Koronavirüs önlemleri mi geliyor? İşte Bilim Kurulu toplantısı ve koronavirüs ile ilgili son gelişmeler...

Bilim Kurulu toplantısı ve koronavirüsteki son gelişmeler takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka artışı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Valiliği 'nde açıklamalar yapan Koca, "Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir." dedi. İstanbul'daki incelemelerinin ardından gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Koca'nın katılımı ile gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında vaka sayısının artış yaşandığı bölgelerde yeni tedbirler istişare edilecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının bu hafta 28 Ekim Çarşamba günü yapılacağını duyuran Bakan Koca, şunları söyledi;

Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik. Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul’da Çarşamba günü yapacağız.

YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ Mİ GELECEK?

İstanbul Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otobüs, metro ve metrobüs seferleriyle ilgili yeni tedbirlerin gündemde olduğunu belirterek, şunları duyurdu;

Toplu taşıma pazar yerleri, alışveriş ortamları müdahale bekleyen konulardır. Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık.

Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin önlenmesini amaçlıyoruz.

Toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız.

Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir.

İstanbul'un bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşıyor.

Bu süre zarfında ise sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz.Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.

Bu destek için sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra, hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor.

Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin.

Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin.

Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.

Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik.