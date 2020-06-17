Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bilim Kurulu toplantısı bugün saat kaçta yapılacak ve ne konuşulacak?

1 Haziran itibarıyla başlayan yeni normalleşme süreciyle artan vakalar vatandaşta 2. Dalga endişesine neden oldu. Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, saat 19.00’da basın açıklaması düzenleyecek.

Normalleşmeye birlikte son günlerde 1500'lerde seyreden vakalar vatandaşı tedirgin ederken, kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Tüm bu gelişmelerle birlikte bugün 17.00'de Bilim Kurulu toplanacak ve ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak.

TÜRKİYE GENELİ MASKE YASAĞI TALEBİ

Vatandaşların tedbirsizliği ve vakalardaki artış, önümüzdeki günler için korkuturken, Bilim Kurulu üyelerinin tüm Türkiye'de maske takmanın zorunlu hale getirilmesini önerdiği iddia edildi. Ayrıca hafta sonları sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamasının da toplantıda gündeme geleceği öğrenildi.