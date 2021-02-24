Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantı günü ve saati belli oldu mu?

Milyonlar 1 Mart normalleşme süreci ile ilgili detayları merak ederken Bilim Kurulu'nun toplantısı ile ilgili detaylar da araştırılıyor. Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü jandan itibaren hükümete tavsiye ve önerilerde bulunan Bilim Kurulu pek çok kararda önemli rol oynadı. Özellikle de 1 Mart normalleşme süreci öncesinde Bilim Kurulu'nun tavsiye ve önerileri ile vaka sayılarındaki son durum da merak ediliyor. Sosyal hayatın normale dönüş sürecinde Bilim Kurulu'nun görüşleri büyük önem taşıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu açıklaması ne zaman? Bilim Kurulu toplantı günü ve saati belli oldu mu? İşte Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüsün görüldüğü ilk andan itibaren önemli kararlar alan ve salgının yönetimi sürecinde hükümete görüşleri ile destek veren Bilim Kurulu ve görüşleri, 1 Mart normalleşme süreci öncesinde de milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Normalleşme adımlarında büyük rol oynayacak Bilim Kurulu'nun toplantı tarihi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu açıklaması ne zaman? Bilim Kurulu toplantı günü ve saati belli oldu mu? İşte Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili merak edilenler...

1 Mart normalleşme süreci öncesinde koronavirüs ile ilgili alınacak kararlar merak konusu olurken öncelikle Bilim Kurulu Toplantısı kararları pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Toplantının ardından yaptığı kritik açıklamalarla normalleşme sürecine ait detaylara da değinmesi beklenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması, önerileri ve uyarıları oldukça merak ediliyor. Bu hafta gerçekleşeceği öngörülen Bilim Kurulu Toplantısı, normalleşme adımları öncesinde büyük önem taşıyor.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Genel olarak her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen toplantı özellikle de aşılamaya yönelik planlamalar, önlemler ve kritik kararların kilit noktası niteliğinde. Türkiye'nin gündeminde yer alan aşılama programları ve 1 Mart normalleşme süreci vatandaşın merak ettiği konuların başında yer alıyor. 1 Mart öncesinde 1 Mart normalleşme sürecinin tüm kuralları Bilim Kurulu Toplantısı'nın önerileri doğrultusunda alınacak.

ERDOĞAN 'ENDİŞELERİMİZ VAR' DEMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından yasakların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuna ilişkin olarak, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var." yanıtını verdi.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Bilim Kurulu toplantısının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. 1 Mart öncesi alınacak önlemler ve normalleşmenin kuralları ile ilgili fikir verecek Bilim Kurulu toplantısı tarihi ile ilgili Sağlık Bakanlığı 'ndan açıklama bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 16 Şubat tarihinde yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini bildirmişti.

"Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz." ifadesini kullanan Koca, Kovid-19'a karşı şu anda en güçlü iki silahtan birinin aşı, diğerinin ise doğru bilgi olduğunu vurguladı. Koca, hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacaklarının altını çizmişti.