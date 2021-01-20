Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, aşılamada ikinci adımın başladığı günlerde kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı saat 17.00'de başlayacak. Video konferans ile yapılacak toplantıda öncelikli gündem aşılama süreci olacak. Toplantıya başkanlık edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapmayacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama ile görüşmenin detayları kamuoyuna duyurulacak.

167 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler ile vaka sayılarında bir biktar düşüş görülmeye başladı. Türkiye'de son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 167 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 328’e yükseldi. Toplamda 27 milyon 698 bin 556 test yapıldı.

Bugün yapılan 175 bin 133 testten 6 bin 818 yeni vaka sayısı, 761 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.