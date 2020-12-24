Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı oradan gelecek haberlerde. Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor. Mutasyona uğrayan koronavirüs ve aşı çalışmaları ile ilgili son durumun değerlendirileceği toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Tüm Türkiye Çin'den gelecek koronavirüs aşısına kilitlenmişken İngiltereden gelen mutasyon haberi sonrası vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. Mutasyon ile ilgili Bakak Koca ve Bilim Kurulu üyeleri açıkmala yapsa da bugün yapılacak toplantının ardından detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Aşının da masaya yatırılmasının beklendiği toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

259 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan dünkü koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610, vefat sayısı 18 bin 861, ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

EV İÇİ BULAŞLARA DİKKAT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı."