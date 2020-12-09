Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında görülen artış nedeniyle bir dizi yeni dedbir alınmıştı. Bilim Kurulu bugün toplanarak salgındaki son durumu değerlendirecek. Kritik toplantı sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Toplantıda koronavirüse karşı yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak edilirken, aşı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgınında her gün açıklanan tabloda artış eğilimi kendini gösteriyor. Alınan önlemlerin vaka sayılarını ne kadar düşüreceği ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Dün açıklanan turkuaz tabloda, 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldığı, 33 bin 198 kişinin testinin ise pozitif çıktığı açıklandı. 211 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

5 İLDE BÜYÜK TEHLİKE

Adana, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Mersin ve Hatay 'daki büyük tehlikeye dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Mersin ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla çevrimiçi toplantı yaptığını belirterek bu illere ilişkin yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı.Paylaşımında İzmir, Adana, Mersin ve Hatay'daki koronavirüs durumunu gözden geçirdiklerini ifade eden Koca, "Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor. Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor." dedi.