Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında görülen artış vatandaşlarda endişe yaratırken, salgının kontrol altına alınabilmesi için Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yeni tedbitler alınmaya devam ediyor.

MASADA AŞI VAR

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.

'ARALIKTA GELİYOR'

Bakan Koca dün yaptığı açıklada aşı ile ilgili müjdeyi kamuoyuna duyurmuştu. Bakan Koca, Türkiye'de Faz 3 çalışmaları devam eden Çin menşeli aşı için sözleşme imzalandığını hatırlatarak, "İn aktif dediğimiz daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon; ama muhtemelen 20 milyon temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon; ama bu sayıları artırmayı düşünüyoruz. Aralık ayında 20 milyon temin etmiş olacağız. En erken dönemde geciktirmeden yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Özellikle bu dönemde en erken dönümde Aralık-Ocak ayı hedefi ile daha yoğun aşılamayı planlıyoruz. Geciktirmeden erken dönemde yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz" dedi.