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Bilim Kurulu bugün toplanıyor

25 Kasım 2020 Çarşamba - 9:02 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 9:08

Bilim kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.


Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00’de artan vaka sayıları nedeniyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

VAKA SAYISI 7 BİN 381'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı açıklamada 24 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.
 

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