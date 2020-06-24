24 Haziran 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.369 0.03 EURO 7,7620 0.14
USD 6,8580 0.18 ALTIN 389,850 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

İHA |  24 Haziran 2020 Çarşamba - 8:55 | Son Güncelleme : 24 06 2020 - 10:36

Corona Virüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.


Corona virüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle  yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin vaka durumları, vaka  artışlarının olduğu yerlerde artış sebepleri, yoğun bakım kapasiteleri ve  filyasyon oranlarını ele aldıklarını bildirdi.  Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık  müdürüyle toplantı yaptıklarını belirterek, ''Toplantıda, vaka durumlarını, vaka  artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve  filyasyon oranlarını ele aldık.'' ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için  değerlendirmeler de yaptıklarını kaydeden Koca, video konferans yöntemiyle  yapılan toplantıya ilişkin görseller de paylaştı.
 
 
"İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla"
 
Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu, 27 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5  bin 1 oldu.   Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre; bugün 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1315 kişi de iyileşti.
 
 Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat  sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 oldu.   Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı  paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden  Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta  sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak  yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.
 
 
 

ETİKETLER

Bilim Kurulu corona korona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.