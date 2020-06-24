Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

Corona virüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin vaka durumları, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebepleri, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldıklarını bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını belirterek, ''Toplantıda, vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık.'' ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmeler de yaptıklarını kaydeden Koca, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin görseller de paylaştı.

"İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla" Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1315 kişi de iyileşti.