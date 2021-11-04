Bilim kurgu kitapları okuyan çocuklar 1-0 önde!

Dünyada ve Türkiye’de, çocuk edebiyatı alanında farklı türlerde yazılmış birçok kitap var. Bu kitap türlerinden başında da “Bilim Kurgu” olarak isimlendirilen türler geliyor. Eğitimciler bilim kurgu kitaplarının çocukların strateji geliştimelerine olanak sağladığını ve hayata karşı eğittiğini belirtiyor. Peki, Bilim kurgu kitabı nedir? Bilim kurgu kitaplarının çocuklar üzerinde yarattığı etki nedir? Zararı var mıdır? Yararları nelerdir? Eğitimci Esra Zerbeliz Avgören anlattı.

Uzmanlar, ebeveynlerin, çocuklarına kitap lar seçerken iyi araştırma yapmaları ve nitelikli olanları tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Özellikle bilim kurgu türünde kitapların çocukları entelektüel yönden çok daha kolay geliştirdiğini belirten eğitimciler, strateji geliştimede ve çocukların düşünme yeteneklerini geliştirmede bilim kurgunun önemine dikkat çekiyor. Eğitimci, Esra Zerbeliz Avgören bilim kurgu kitapları ile ilgili merak edilenleri anlattı.

BİLİM KURGU KİTAPLARI NEYİ ANLATIR?

Eğitimci-Yazar Esra Zerbeliz Avgören: “Bilim kurgu; Günümüzde henüz kullanımda olmayan, bilim ve teknoloji öğeleri kullanılarak, yakın ya da uzak gelecekle ilgili serüvenler oluşturulmasıdır. Ayrıca bilim kurgu bazen geçmişi de kurgulayabilir. 19. yy.’nin son dönemlerinde Jules Verne, H. G. Wels tarafından, bilim kurgu hikayelerinin ilk örnekleri verilmiştir. Dünyada ilk bilim kurgu eserleri, 2. yy’da yazılmıştır. Binbir gece masallarındaki bazı hikayeler, bilim kurgu türü kapsamına girmektedir. Değişen çağ ve gelişen teknoloji ile birlikte, bilim kurgu hikayelerinin içeriği ve sınırları da değişime uğramıştır” sözlerini ifade etti.

TÜRKİYE BU KONUDA ÇOK GÜÇLÜ DEĞİL

Esra Zerbeliz Avgören, “Edebiyat geçmişi bu kadar sağlam ve kuvvetli olan ülkemizde, çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanan bilim kurgu, fantastik kurgu kitaplar maalesef sayı olarak çok az. Bu alanda yazılmış olan hikayelerin ve kitapların niteliği tartışılır. Halbuki çocuklara birden fazla kazanım sağlayan bu türün, ülkemizde sık ve gerçekten nitelikli bir şekilde yazılması, çocuklara her anlamda fayda sağlayacaktır. Ebeveynler, çocuklarına bu tür kitaplar seçerken iyi araştırma yapmalı ve nitelikli olanları tercih etmeliler.” yorumunda bulundu.

BİLİM KURGU HAYATA KARŞI EĞİTİYOR!

Esra Zerbeliz Avgören, “Bilim kurgu türünde hazırlanan çocuk kitapları, çocuklara hayatın hem iyi hem de kötü yönlerini öğretiyor. Çocuklar yaşamda, iyinin, doğrunun, ahlak kurallarının olduğunu bilmeli fakat bunun yanında, yanlış, kötü gibi olumsuzlukları da öğrenmeli. Böylece yaşamın çift perspektifini kavramış ve hayata karşı eğitilmiş olurlar.” dedi.

STRATEJİ KURMAYI ÖĞRETİYOR

Avgören, “Bilim kurgu kitaplarını okuyan çocuklar, entelektüel yönden çok daha kolay gelişirler. Okudukları hikayelerden içselleştirdikleri davranışlar, tavırlar, insani kurallar çocukların üzerinde büyüyünceye kadar güçlü bir etki yaratır. Kitapta okudukları karakterler ile birlikte, sevgi, saygı, barış, sadakat vb. insani değerleri öğrenir ve yaşamda karşılarına çıkacak engellerin üstesinden gelebilmek için çeşitli stratejiler uygulamayı başarabilirler.

BİLİM KURGU TOPLUMU YUKARIYA ÇEKER

Esra Avgören, “Bilim kurgu, bir nevi imkansız ya da olağan dışı durumları, olayları hayal etme eylemidir. Bu, hayal faaliyeti de, çocukların düşünme yeteneklerini geliştirerek, onların günlük yaşamla ilgili her şeyi daha kolay anlamalarını sağlamaya katkı sunar. Büyüme dönemlerinde, bilim kurgu hikayeleri okuyan çocuklar, okumayan akranlarına oranla çok daha kolay kavrarlar. Çocuklar yapı gereği, ciddi konulardan daha çok, eğlenceli, keyif duydukları etkinlikleri severler. Çocukların hayatı daha fazla öğrenmesini istiyor ve kavrama, anlama yeteneğinin daha hızlı gelişmesini istiyorsak, bilim kurgu kitaplarını, öğrenme aracı olarak kullanabiliriz. Bilim kurgu okumak, anlamak, üretmek, ciddi bir akademik kazanımı gerektirir ve bu toplumu daha da yukarı çeker. Çocuklar küçük yaşlarından itibaren, bu tarz bilimle beraber ilerleyen eserlere ilgi duyarlarsa, gelecekte o çocuklar, yetişkin olduklarında, bilimi takip ediyor veya bu alanların gelişimine katkıda bulunuyor olurlar.” dedi.