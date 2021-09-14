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Bilim insanlarından ortak çalışma! Asya kaplan sivrisineği...

AA |  14 Eylül 2021 Salı - 16:51 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 16:51

Zika ve Batı Nil gibi viral hastalıkların bulaştırıcısı olan Asya kaplan sivrisineği ve diğer taşıyıcı sivrisinek türlerinin Karadeniz'deki varlığı Türkiye, ABD, Ukrayna ve Gürcistan'dan bilim insanlarının ortak çalışmasıyla taranacak.


ERÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve  ERÜ Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi  Müdürü Prof. Dr. Alparslan Yıldırım, AA muhabirine, doğadaki diğer canlılar gibi  sivrisineklerin de ekosistemin önemli bir unsuru olduğunu söyledi.
 
Asya kaplan sineği olarak bilinen sinek türünün Karadeniz bölgesinde  bir risk oluştuğuna dair iddialara değinen Yıldırım, "Medyada Asya kaplan  sivrisineği ile ilgili yer alan 'Bir ısırığı bile öldürücü' gibi bazı haberler  gerçeği yansıtmamaktadır. Burada önemli olan sivrisineğin virüsü taşıyıp  taşımaması, verilen virüs miktarı ve bireylerin viral etkene karşı göstereceği  genel bağışıklık durumudur." dedi.
 
Yıldırım, Karadeniz Bölgesi'ndeki tedirginliklerin sivrisineklerin  naklettiği Zika virüsü, batı Nil virüsü ve Dang Humması gibi bazı viral  hastalıklarla ilgili olduğunu aktardı.
 
ERÜ bünyesindeki Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar  Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde kene ve sivrisinekler üzerine çeşitli  çalışmaların devam ettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
 
"Şu an uluslararası boyutta bir çalışmamız var. Asya kaplan  sivrisineği olarak bilinen 'Aedes albopictus'u'da içeren bu önemli virüsleri  nakleden sivrisineklerin biyoçeşitliliği üzerine araştırmamız var. Esasında bu  entegre projede Karadeniz Bölgesi'nin bir fotoğrafı çekilecek. ABD Florida  Üniversitesi, Ukrayna Halk Sağlığı Enstitüsü, Gürcistan Lugar Center başta olmak  üzere çeşitli araştırma merkezlerinden oluşturulan bir ekibimiz var. ABD'den  fonlanmış bu proje kapsamında Karadeniz'de detaylı bir çalışma yürütülecek. Asya  kaplan sivrisineği ve diğer vektör önemi olan sivrisinek türleri ve taşıdıkları  virüsler üzerine moleküler tabanlı detaylı analizler, ortak değerlendirmeler  yapılacak, projenin sonunda ya da takip eden süreçte üç ülke için entegre  sivrisinek kontrol programları oluşturulacak."
 
İklim değişikliği sivrisinek türlerini etkiliyor
 
ERÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim  Üyesi İbrahim Sözdutmaz da viral hastalıkların sadece insandan insana  bulaşmadığını, kene, sivrisinek gibi "vektör" diye tabir edilen omurgasız  canlılarla da nakledilebildiğini dile getirdi.
 
Dünya üzerinde özellikle tropikal bölgelerde görülen bu hastalıklara  dikkati çeken Sözdutmaz, "Ülkemizde bu hastalıkların insanlarda varlığına dair  henüz bir bildirim ya da yaygın bir durum söz konusu olmasa da bu hastalıkları  bulaştıran sivrisineklerin ülkemizde de büyük çoğunluğu mevcut durumda." diye  konuştu.
 
Sözdutmaz, iklimlerin değişmesi, küresel sıcaklık artışı, sulak  alanların karakterinin değişmesi gibi sebeplerle bu hastalıkların yaygınlığının  artabileceğiyle ilgili endişe yaşandığına değinerek, "Hazırladığımız projeyle  özellikle Karadeniz Bölgesi'nde vektörlük önemi olan sivrisinek popülasyonlarının  varlığının ortaya konulması ve daha sonra bu bölgelerde bulunan sivrisineklerin  Zika, Batı Nil, Dang Humması ve Chikungunya virüsleri için taşıyıcılık durumunun  belirlenmesi amaçlandı. Bu hastalıklarla mücadelenin en önemli yolu, bu  vektörlerin doğadaki varlığının kontrol altına alınması." ifadelerini kullandı.
 
Ukrayna ve Gürcistan'da bu viral hastalıklarla ilgili vaka  bildirimlerinin olduğunu kaydeden Sözdutmaz, Türkiye'de ise henüz vaka  bildirilmediğini sözlerine ekledi.

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Batı Nil Zika Asya kaplan sivrisineği
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