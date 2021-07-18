Bilim insanları sonunda başardı

Beyin faaliyetleri ve nörolojik yapısı bugüne kadar hep tartışma konusu oldu. Nöronlar arasındaki bağlantı ve bu bağlantı sonucunda ortaya çıkan bazı aktiviteler gözlemlendi. San Francisco Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını devam ettiren bilim insanları beyin faaliyetlerini bir cihazla kelimelere dökmeyi başardı.

Yaklaşık olarak 10 yıldır devam eden çalışmalar ile birlikte düşünceleri kelimeye dökmeye yarayan beyin implantı kullanıma hazır hale geldi. Felçli bir hasta üzerinde yapılan çalışmalar sonuç verdi. Böylece tarihte bir ilk yaşanmış oldu.

Yapılan çalışmalar ile birlikte düşünceleri birer kelime haline getiren bilim insanları sadece bir implant kullandı. Araştırmanın yazarları içerisinde yer alan Edward Chang, implant kullanacak olan felçli hastalar ile normal insanları kıyasladı. Normalde insanlar dakikada 200 kelime kurabiliyor.