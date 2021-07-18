Bilim insanları sonunda başardı

Yaklaşık olarak 10 yıldır devam eden çalışmalar ile birlikte düşünceleri kelimeye dökmeye yarayan beyin implantı kullanıma hazır hale geldi. Felçli bir hasta üzerinde yapılan çalışmalar sonuç verdi. Böylece tarihte bir ilk yaşanmış oldu.
Yapılan çalışmalar ile birlikte düşünceleri birer kelime haline getiren bilim insanları sadece bir implant kullandı. Araştırmanın yazarları içerisinde yer alan Edward Chang, implant kullanacak olan felçli hastalar ile normal insanları kıyasladı. Normalde insanlar dakikada 200 kelime kurabiliyor.
Beyin implantı takılı olan felçli hastalar ise yine aynı şekilde dakikada 150 kelime kuruyor. Yani felçli hastalar ile normal bireyler arasında neredeyse hiçbir fark kalmıyor. Bu farkın kapanmasını sağlayan ise beyin implantı. Bu cihaz, beyinde ses ile alakalı olan ağız ve çene gibi yerleri uyaran aktiviteleri takip ediyor. Böylece bu aktiviteler üzerinden kelimeler oluşturuyor.
Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bu cihazın doğruluk oranının yaklaşık olarak yüzde 75 seviyesinde olduğu açıklandı. Böylece felçli hastalar ile normal insanlar arasındaki fark bir nebze bile olsa azalmış oldu.