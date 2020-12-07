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Bilim insanları keşfetti! Meteoritteki organik moleküllerin...

07 Aralık 2020 Pazartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 18:00

Bilim insanları, meteoritteki organik moleküllerin kilit öneme sahip yapı taşı olduğu sanılan bir molekül keşfetti.


Independent'ın haberine göre, Hokkaido Üniversitesinden Yaşuhiro Oba  liderliğindeki uzmanların, üç farklı meteorit üzerinde yürüttükleri araştırmanın  sonuçları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.
 
Bu meteoritlerin hepsinde hekzametilentetramin ya da HMT olarak  bilinen prebiyotik bir molekülün keşfedildiği ve bu molekülün, uzayda yaşam için  de gerekli olan diğer organik moleküllerin oluşumuna olanak tanıyan kilit oyuncu  olabileceği belirtildi.
 
Bilim insanları, meteoritlerde bir dizi organik içerik keşfetmişti.  Öte yandan, bu organik içeriklerin nasıl meydana geldiği belirsizliğini koruyor.
 
Uzmanlar, bugüne kadar tespit edilemeyen HMT'nin diğer moleküllerin  oluşum sürecinde önemli rol oynamış olabileceğini düşünüyor.
 

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