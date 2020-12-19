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Bilim insanları açıklamakta zorlanıyor! Sıra dışı görüntü

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 21:34 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 21:37

Hubble Uzay Teleskobu, "evrende bilinen en bütün ve en büyük Einstein halkalarından birini" görüntüledi.


ScienceNews sitesinin haberinde, Ocak Takımyıldızı'nın ev sahipliği  yaptığı GAL-CLUS-022058'e şeklinden ötürü "Molten Halkası" takma adı verildiği,  halkanın, birbirlerine 4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan, muhtemelen etkileşim  içindeki 2 galaksinin görüntüsü olduğu belirtildi.
 
Ön plandaki oval galaksinin çekim kuvveti nedeniyle bu görüntünün  oluştuğu belirtildi.
 
Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, "İlk kez (teorik fizikçi  Albert) Einstein'in genel görelilik teorisinde varlığına dair kuram ortaya  koyulan bu nesnenin sıra dışı biçimi, çekimsel kırılma süreciyle açıklanabilir.  Bu süreçte, çok uzakta parlayan ışık, kaynak ile gözlemci arasındaki nesnenin  çekim etkisiyle bükülür." değerlendirmesini yaptı.
 
Gökbilimciler, "Burada, arka plandaki galaksiden gelen ışık, önündeki  galaksi kümesinin çekim kuvvetiyle kavislenerek bükülmüş." ifadesini kullandı.
 
NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü  (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya  yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
 

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Hubble evren Einstein halkaları
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