Bilim insanları açıkladı: Bir gün artık 24 saat değil!

Bilim insanları, Dünya'nın kendi ekseninde daha hızlı döndüğünü belirledi. Söz konusu çalışmaya göre, Dünya son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı dönüyor ve bu yüzden bir günün artık 24 saatten daha kısa bir sürede tamamlanıyor.

LiveScience'ta yer alan habere göre, 19 Temmuz 2020 tarihinde bir günün 24 saatten 1,4602 milisaniye daha kısa sürdüğü ortaya çıkarıldı.

EN KISA GÜN OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Aynı habere göre, bu 1960'lı yılların sonlarından itibaren kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana saptanan en kısa gün olarak kayıtlara geçti.

Bu keşif sonrası ortaya çıkan artık bir günün 24 saatten yaklaşık olarak 0,5 saniye daha kısa sürmesi nedeniyle saniyelerin değişip değişmeyeceği konusunda tartışmalara yol açtı.

UFAK BİR FARK GİBİ GÖRÜLSE DE BÜYÜK FARKLAR OLUŞTURUYOR

Bu çok ufak bir fark olarak görülse de özellikle uydular ve iletişim ekipmanları Ay, Güneş ve diğer yıldızların konumlarına bakılarak belirleniyor ve Güneş zamanı ile hizalanan gerçek zamana dayanıyor.

Bu nedenle milisaniyelik farklar bile bilim insanları için oldukça önemli. (NTV)