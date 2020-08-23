Bilgisayar başında çalışanlarda görülüyor, belirti göstermiyor!

Uzun süre sabit pozisyonda bilgisayar başında çalışanların sık sık karşılaştığı sorunlardan biri de boyun ağrılarıdır. Tüm gün yürümenizi ya da aktif kalmanınızı engelleyecek masa başı iş yapıyorsanız dikkat! Araştırmalar, duruş bozuklukları ve aynı pozisyonda kalmanın kas-iskelet sistemi bozukluklarına neden olabileceğini veya kötüleştirebileceğini gösteriyor. Peki, Boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir? Boyun düzleşmesi tedavi edilmezse ne olur? Boyun düzleşmesi egzersizlerinde nelere dikkat edilmeli? Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz, boyun düzleşmesinin nedenlerini ve alınabilecek önlemleri anlattı.

Boyun açısının bozulmasıyla ortaya çıkan boyun düzleşmesi, şiddetli ağrıya yol açarken; kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Uzun süre sabit pozisyonda özellikle bir saati geçen çalışmalardan uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, bilgisayarın yanlış açıları ile kullanımından kaçınılmasını, ergonomik kurallara uygun bir oturma postürü sağlanmasını, yatarken boynun içe doğru açısını destekleyecek bir yastık kullanılmasını ve düzenli bir egzersiz alışkanlığı geliştirilmesini tavsiye ediyor.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz, kişinin yaşam kalitesini etkileyen boyun düzleşmesi belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Boyun düzleşmesini, “servikal omurga denilen boyun omurgasının normalde içeriye doğru olan (servikal lordoz) olan açısının bozularak düz hale gelmesi” olarak tanımlayan Dr. Korkmaz, “Servikal lordoz yük dağılımın en uygun olduğu açıdır ve boyun omurgası üzerinde başın dengeli durmasını ve omurlar ile disklere aşırı yük binmesini engeller” dedi.

UZUN SÜRE OTURMAK BOYUN DÜZLEŞMESİNE NEDEN OLUYOR!

Boyun düzelmelerinin nedenlerine değinen Dr. Nurten Korkmaz, “Eğer servikal omurgadan kaynaklanan bir patoloji mevcut ise refleks kas spazmı gelişeceğinden omurganın içe doğru açısı düzleşir. Bu çoğu zaman geçici bir durumdur ve kas spazmı çözüldüğü zaman omurganın açısı da normal haline döner. Daha kalıcı omurga patolojilerinde ise kas spazmı çözülemediği gibi açı da düzelemeyebilir. Yine aynı şekilde omurganın yanlış açılarda sık kullanımı da servikal açıyı etkileyebilir. Yanlış açılarda bilgisayar kullanımı,uzun süre sabit duruş, kötü postürde oturmak ve yatmak, egzersiz yapmamak boyun açısının bozulmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Dr. Korkmaz, boyun düzleşmesinin servikal omurgada dejeneratif,travmatik, doğuşsal bir patolojisi olanlarda gelişen kas spazmına bağlı olarak geçici veya kalıcı olabileceğini belirterek yanlış postürde çalışanlarda ve buna yönelik egzersiz yapmayanlarda görülebildiğini ifade etti.

HASTA FARKETMİYOR!

Boyun düzleşmesinin çoğu kez asemptomatik yani belirti göstermediğini ve hastanın fark etmeyebildiğini kaydeden Dr. Korkmaz, “Uzun süreli servikal açının bozuk olması daha sonra omurgadaki eklemlere, disklere, kaslara ve kemiklere aşırı yük bineceğinden dejenerasyonlara neden olabilmektedir” uyarısında bulundu.

BOYUN DÜZLEŞMESİ İÇİN GÜÇLENDİRME EGZERSİZLERİ YAPIN!

Boyun düzleşmesinin tedavi edilebildiğini belirten Dr. Nurten Korkmaz, tedavi sürecinde egzersizlerin önemli olduğunu da kaydederek şunları söyledi:

“Öncelikle kas spazmına reaksiyon olarak gelişen düzleşmelerde alttaki patoloji araştırılıp tedavi edilmelidir. Bu tedaviyle kas spazmı çözülecek ve açı olağan haline gelecektir. Yanlış kullanıma bağlı olanlarda ergonomik düzenlemeler yapıldıktan sonra, servikal lordozu arttırıcı boyun ve sırta yönelik duruş ve açının içe eğimli olmasını sağlayan güçlendirme egzersizleri yapılmalıdır. Egzersizleri düzenli olarak her gün mümkünse günde 3 kez 10 tekrar şeklinde olmalı ve en az 3 ay devam edilmelidir. Yatarken boyunun içe doğru olan açısı bir yastıkla desteklenmeli ne fazla yüksek ne de yastıksız yatılmamalıdır.”