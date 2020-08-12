Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Işık’ın boy ve kilosu kaç? Bilge Su Işık kimdir?

Ortaköy’de yokuş çıkacağı esnada kayarak kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki paletli kepçe, önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Olayda Youtuber ve oyuncu Bilge Su Işık’ın aracı kullanılamaz hale geldi. Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık'ın boy ve kilosu...

Sar Başa filminde gördüğümüz genç oyuncu Bilge Su Işık aracının başına gelenler nedeniyle gündem oldu. Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre paletli kepçeyle yokuş çıkan İsmail K, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başlayan tonlarca ağırlıktaki kepçe, park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma duvarına çarparak durabildi. Aracını gören oyuncu şokey oldu. Peki, Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık kimdir?

BİLGE SU IŞIK KİMDİR?

Işık, 26 Kasım 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ankaralı olan Bilge Su Işık, Yüce Koleji'nden mezun oldu. Liseyi TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nde IB (Uluslararası Bakalorya) okudu. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümüyle Reklamcılık bölümünü birlikte okuyor.

Bilge Su Işık'ın 1998 doğumlu Alev isminde bir ablası vardır. Annesi eczacı, babası ise Estetik Cerrah'tır. Üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşen Işık, küçük yaşlarda üç yıl kadar buz pateni ile ilgilendi.

Bilge Su Işık'ın boyu 1.63 cm, kilosu ise 50'dir. Yay burcu olan Işık, ayrıca Sar Başa filminde rol almıştır.