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Bilge Öztürk - Daren Gerede aşkı doludizgin! Aileye girdi
Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu. Öztürk, önceki gün 23 yaş küçük sevgilisini kardeşleriyle tanıştırdı.
Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya (22), avukat Bilge Öztürk (43) ile sürpriz bir birlikteliğe yelken açmıştı. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini ilan etmişti.