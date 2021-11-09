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Bilge Öztürk - Daren Gerede aşkı doludizgin! Aileye girdi

Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu. Öztürk, önceki gün 23 yaş küçük sevgilisini kardeşleriyle tanıştırdı.

Bilge Öztürk - Daren Gerede aşkı doludizgin! Aileye girdi Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya (22), avukat Bilge Öztürk (43) ile sürpriz bir birlikteliğe yelken açmıştı. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini ilan etmişti.
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