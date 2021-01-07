Bilecik'te uyuşturucu operasyonu! Aralarında avukat da var...

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında Bilecik Barosu’na kayıtlı avukat K.E. ile T.D., H.Ö., E.U., Y.H., F.H., Ö.B. ve N.K adlı şüpheliler gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 32,66 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 4,80 gram bonzai, 1 ecstacy hap, 1 sentetik hap, 1 tabanca, 49 tabanca fişeği, 17 uyuşturucu düzeneği, 3 alüminyum rulo ve 1 pürmüz ele geçirildi.
Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Avukat K.E. adliyeye, tekerlekli sandalyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden avukat K.E ile T.D., H.Ö., Y.H., Ö.B. ve E.U. tutuklandı. F.H. ve N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AVUKAT KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANMIŞ
Bilecik’te 8 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 şüpheli arasında yer alan avukat K.E.’nin baskın sırasında kaçmaya çalışırken apartmanın 1’inci katındaki balkonundan düşerek yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavisinin ardından başı ve ayakları sargılı haldeki şüpheli K.E.’nin yürümekte güçlük çektiği için adliyeye tekerlekli sandalye ile götürüldüğü belirtildi.