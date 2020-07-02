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Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 1:32 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 1:32

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Mustafa D. (31) yönetimindeki 11 AAG 786  plakalı otomobil, Pelitözü Mahallesi mevkisinde, refüje çarparak karşı şeritte  seyreden Hasar Ü. (61) idaresindeki 16 ACM 308 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Kazada sürücüler Hasar Ü. ve Mustafa D. ile araçlarda bulunan Sedat Ü.  (31), Fethiye Ü. (55), Sinan Ü. (36) ve Sinan P. (21) yaralandı.
 
Yaralılardan araç içinde sıkışan Mustafa D, olay yerine gelen AFAD ve  itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine  kaldırıldı.

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Bilecik otomobil kaza
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