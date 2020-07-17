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- Bilecik Bozüyük TOKİ çekiliş sonuçları – TOKİ Bilecik Bozüyük çekilişi ve 2+1 232 3+1 100 konutun kura sonuçları!
Bilecik Bozüyük TOKİ çekiliş sonuçları – TOKİ Bilecik Bozüyük çekilişi ve 2+1 232 3+1 100 konutun kura sonuçları!
17 Temmuz 2020 Cuma - 10:27 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 10:27
TOKİ Bilecik 2020 kura sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Bilecik İli Bozüyük İlçesi 332 / 100000 Konut Toplu konut Projesi kapsamında başvuru yapan Bilecikliler, Bilecik Bozüyük TOKİ çekiliş sonuçlarını merak ediyor. 2+1 232 - 3+1 100 konutun hak sahibinin belli olacağı Bilecek TOKİ kura sonuçları 2020, saat 13.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ kura çekimi 2020 Bilecik, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek. TOKİ Bilecek Bozüyük kura sonuçları 2020 isim listesi nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Bilecek 2020 Bozüyük kura sonuçları…
TOKİ Bilecek Bozüyük 2020 kura sonuçları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Bilecikliler, Bilecik Bozüyük TOKİ çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 232, 3+1 100 toplam 232 kişinin konut sahibi olacağı Bilecek TOKİ kura sonuçları saat 10.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Bilecik kura çekimi ve sonuçları…
TOKİ BİLECİK BOZÜYÜK ÇEKİLİŞİ
TOKİ Bilecek kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
BİLECİK BOZÜYÜK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
TOKİ KURA SONUÇLARI BİLECİK BOZÜYÜK
TOKİ Bilecek 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BİLECİK TOKİ BOZÜYÜK KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ