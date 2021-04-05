Bildirinin amacı neydi? İletişim Başkanı Altun açıkladı

Altun açıklamasında şunları söyledi;

Bu kirli organizasyonda hemen 5. kol faaliyeti sürdüren gayri milli medya unsurları tarafından 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi başlığıyla haberleştiriliyor. Şimdi baktığınızda bu anti-demokratik bir bildiri ve bunun ima ettiği anlamı hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu bildiri açık ve net söyleyelim. Eski vesayet alışkanlıkları ile milli iradeye onun seçilmiş temsilcilerine parmak sallamaktan başka hiçbir anlam taşımıyor.

"ÇOK AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE TEPKİ GÖSTERDİ"

Bu girişim hadsiz bir bildiriyle milletimizin hafızasında çok daha taze olan ve vesayet imalarında bulunmaktan başka birşey değildir. Böyle bir bildirinin ne anlama geldiğini bilmeden yayınlandığını varsaymak hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Biz bunu asla masum göremeyiz ve görmüyoruz. Milletimiz de buna çok açık ve net bir şekilde tepki gösterdi. Biz de bu nedenle derhal açıklama yaptık. Milli iradeyi savunma, demokrasimizi müdafaa etme vazifemizi yerine getirdik.

Hemen sabahında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Yine Milli Savunma Bakanlığı , demokratik bir ülkede olması gereken bir olgunlukla bu girişimi çok sert bir şekilde kınadı. Hepimiz biliyoruz... Biz ülkece vesayetten çok çektik. Milletimiz, darbecilerle ve vesayetçilerle çok mücadele etti. Cumhurbaşkanımızın 2002'den bu yana verdiği demokratikleşme mücadelesiyle milli name namına çok ciddi mesafe kat ettik. Vesayetçiler kaybetti, millet kazandı.