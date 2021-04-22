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Bildiri soruşturmasında emekli amiraller ile ilgili flaş gelişme

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 21:37 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 22:25

Bildiri soruşturmasında adli kontrol talebiyle emekli 5 amiral ve 1 tuğgeneral hakimliğe sevk edildi.


Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden emekli amiraller Alper Tezeren, İlker Güven, Metin Açımuz, Nurhan Kahyaoğlu ve Ali Önel Yüksel ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
 
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler serbest bırakıldı. Ancak savcılığın talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
 
Şüphelilerden emekli amiral Işık Biren'in ise hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gelemeyeceği öğrenildi.
 
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
 
Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış; Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Bu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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