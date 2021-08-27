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Bikem Kanık kimdir? Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık’ın biyografisi!

27 Ağustos 2021 Cuma - 15:46 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 15:46

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu. Kanık, "Biz yeni ve başarıya aç oyunculardan oluşan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu stratejimizde bir değişiklik olmayacak. Galatasaray'ın geleceğini garantiye almak için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi. Açıklamanın ardından Bikem Kanık hakkında yapılan aramalar arttı. Peki Bikem Kanık kimdir?


Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık'ın biyografisi merak ediliyor. Bikem Kanım kimdir, kaç yaşında?

Bikem Kanım kimdir?

Bikem Kanık, 1987 yılı Galatasaray Lisesi mezunudur.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdikten sonra San Diego National University'de finans üzerine M.B.A.'ni tamamlayan Kanık, çeşitli bankalarda dokuz yıl portföy yönetimi, proje finansmanı, halka arzlar ve şirket birleşmeleri konularında yöneticilik yaptı. Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi, Paribu Teknolojileri Danışma Kurulu Üyesi. Levantine & Co İcra Kurulu Üyesi. Üç dönem seçilmiş Galatasaray YK Üyesi. Türkiye şampiyonluğu Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sporcusu.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, çeşitli bankalarda dokuz yıl portföy yönetimi, proje finansmanı, halka arzlar ve şirket birleşmeleri konularında yöneticilik yaptı.

 

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