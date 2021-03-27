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Bige Önal sessizliğini bozdu! 'O yaştan sonra abi kardeş gibi olunmuyor'
Futbolcu babası Erhan Önal'ı geçtiğimiz hafta kaybeden oyuncu Bige Önal, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir arkadaşıyla restoranda yemek yiyen Önal, Almanya'da yaşayan üvey abisi ile görüşüp görüşmediği konusuna açıklık getirdi.
Geçtiğimiz hafta babası Erhan Önal'ın vefatıyla sarsılan 31 yaşındaki oyuncu Bige Önal, Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla yemek yerken objektiflere yansıdı.