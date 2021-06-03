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Bige Önal'dan şaşırtan estetik itirafı!

Bige Önal'dan şaşırtan estetik itirafı! Oyuncu Bige Önal, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Hiç estetiği olmayan oyuncu, şaşırtan bir de açıklama yaptı.
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