Bige Önal'dan duygusal paylaşım!

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal, 64 yaşında hayatını kaybetti. Önal’ın vefatı oyuncu kızı Bige Önal’ı derdinden etkiledi.

Babasına duyduğu özlemi sosyal medya hesabından paylaşan Önal, ‘Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. ‘Unutur muyum’ diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum...; Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar. Seni seviyorum babiş.’ mesajını yayınladı.