08 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.378 -0.88 EURO 10,3190 0.67
USD 8,6850 0.00 ALTIN 505,870 0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Biga açıklarında sürüklenen, içinde 5 kişinin olduğu tekne kurtarıldı

DHA |  08 Temmuz 2021 Perşembe - 16:24 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 16:24

Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen, 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu 18 metrelik tekne, yedeklenerek kurtarıldı.


Karabiga açıklarında 18 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla durumu bildirip, yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-4' botu bölgeye yönlendirildi. 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu tekne, 'KIYEM-4' botu ile yedeklenerek, Biga'daki Kemer Limanı'na yanaştırıldı.
 
b038232c5d7dae9829aa5fab8f965ca2.jpg (600×1067)

ETİKETLER

Çanakkale tekne Biga
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.