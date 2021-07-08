Karabiga açıklarında 18 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla durumu bildirip, yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-4' botu bölgeye yönlendirildi. 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu tekne, 'KIYEM-4' botu ile yedeklenerek, Biga'daki Kemer Limanı'na yanaştırıldı.
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- Biga açıklarında sürüklenen, içinde 5 kişinin olduğu tekne kurtarıldı
Biga açıklarında sürüklenen, içinde 5 kişinin olduğu tekne kurtarıldı
DHA | 08 Temmuz 2021 Perşembe - 16:24 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 16:24