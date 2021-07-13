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Biden, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı

13 Temmuz 2021 Salı - 23:49 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 23:50

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.


ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Ankara  Büyükelçiliğine eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake'i aday gösterdiği  bildirildi. 
 
Adaylığını Medium hesabından duyuran Flake, "ABD'nin uzun süredir NATO  müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz  önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu  güvenden onur ve gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
 
Büyükelçiliğinin her iki ülke için de önemli bir zamanda çok önemli  bir görevlendirme olduğunu vurgulayan Flake, eşi Cheryl ile "Türkiye'nin sıra  dışı insanlarını tanımayı dört gözle beklediklerini" belirtti.
 
Flake, şunları kaydetti:
 
"Senato tarafından onaylanırsam, yurt dışında ABD çıkarlarını temsil  eden güçlü, deneyimli ve yetenekli bir ekibe katılmaktan memnuniyet duyacağım.  Hem ABD Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda görev yapmış biri olarak,  Kongrenin ABD dış politikasında oynadığı rolü anlıyor ve takdir ediyorum."
 
ABD'nin küresel liderliğinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağına vurgu  yapan Flake, "Biden yönetimi, bu aday gösterme ile Amerikan dış politikasının ve  diplomasisinin en iyi geleneğini ve parti siyasetinin kenara bırakılması  gerektiği inancını teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Arizona eyaletini temsilen Cumhuriyetçi olarak Kongrenin iki kanadında  da görev yapan Flake, eski Başkan Donald Trump'a muhalefetiyle biliniyor.
 

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