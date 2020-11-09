Biden, Trump’ın kovduğu ismi başkan yaptı. 20 Ocak 2021’de yemin ederek resmen ABD Başkanı olmaya hazırlanan Joe Biden, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından hız kesmiyor… Hafta sonu yaptığı açıklamada pazartesiden (bugün) itibaren çalışmalara başlayacağını ve ilk hedefinin corona virüsüyle mücadeleye ağırlık vermek olduğunu söyleyen Biden sözünü tuttu.

Demokratlar’ın adayı Joe Biden, corona virüsü salgınıyla mücadele timini oluşturmaya başladı. Biden, Trump’ın göreve gelmesinin ardından kovulan ABD Kamu Sağlığı Dairesi’nin eski başkanı Vivek Murthy’i Covid-19’la mücadele timinin başına getirdi. Biden’ın seçim kampanyasını yöneten üst düzey isimlerden Kate Bedingfield, NBC’de katıldığı programda açıklamalarda bulunarak yeni corona virüsü planının detaylarını paylaştı.

Dört yıllık göreve Obama tarafından atanan Murthy’i Donald Trump istifaya zorlamıştı.Bedingfield, Murthy ile beraber ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin eski komisyoneri David Kessler’in de ekibi yöneteceğini söyledi. Öte yandan ABD basınına konuşan kaynaklar, Covid-19 timinde Yale Üniversitesi’nden Dr. Marcella Nunez-Smith’in de yer alacağını dile getirdi.

TRUMP İSTİFAYA ZORLAMIŞTI