18 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 -1.20 EURO 10,3950 -0.02
USD 8,7220 0.03 ALTIN 496,700 -1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Biden resmen onayladı! ABD'de flaş 19 Haziran kararı

AA |  18 Haziran 2021 Cuma - 0:46 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 0:46

ABD Başkanı Joe Biden, 1865'te köleliğin yasaklandığı ülkede yıl dönümü anısına kutlanan ve "Juneteenth" olarak nitelendirilen 19 Haziran'ın "federal tatil" olmasını öngören yasayı onayladı.


Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki  kölelik tarihine dikkati çekerek, "Büyük toplumlar, en acılı anılarını görmezden  gelmez, onları kucaklar. Büyük toplumlar kaçmaz, hatalarının sonuçlarıyla  yüzleşirler." ifadelerini kullandı.
 
Ülkedeki siyahi toplumun ülkeye katkılarından bahseden Biden, kölelik  tarihi ve yansımalarıyla ilgili daha yapılacak çok iş olduğunu vurguladı.
 
Biden konuşmasının ardından her yıl 19 Haziran tarihinin federal tatil  olması için daha önce Temsilciler Meclisi ve Senatonun onayını alan yasayı  imzaladı.
 
ABD'de 19 Haziran 1865'te kölelik tamamen kaldırılmıştı.
 

ETİKETLER

ABD Joe Biden 19 Haziran
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.