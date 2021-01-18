Biden ne zaman göreve başlıyor? ABD yeni başkanı ne zaman göreve başlayacak?

ABD'yi dört yıl yönetecek başkanı seçmek için 150 milyondan fazla insan 3 Kasım'da sandığa gitti., 284 delegeye ulaşan Demokrat aday Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olduğunu duyurdu. Joe Biden, yaptığı açıklamada, "Beni seçmenizden dolayı onur duyuyorum, önümüzde zor bir yıl var" mesajını vermişti. 7 Ocak’ta ise ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Twitter'dan Amerika'da olanlar gündem oldu. Tartışmaların gölgesinde geçen başkanlık seçimi sonrası Biden sonunda başkanlık koltuğuna oturuyor. Biden ne zaman göreve başlıyor?

ABD başkanı Biden ne zaman göreve başlıyor?

ABD basını, 20 Ocak’ta göreve gelecek Joe Biden’ın ilk gün, Donald Trump dönemindeki politikaları tersine çevirmek için çok sayıda başkanlık kararnamesi yayınlayacağını duyurdu.

Buna göre, Biden’ın ilk adımları arasında Trump’ın göreve geldikten sonra uygulamaya başladığı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasaklarını kaldırmak ve Paris İklim Anlaşması’na başkanlık kararnamesiyle geri dönmek yer alacak. ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017’de nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Çad’a seyahat yasağı getirmişti. Çarşamba günü yemin ederek göreve başlayacak Biden’ın, Meksika sınırından ülkeye girmelerinin ardından ailelerinden ayrılan göçmen çocukların aileleriyle birleştirilmesi konusunu da bir başkanlık kararnamesiyle ele alması bekleniyor.

Koronavirüs adımları

Yeni başkanın, koronavirüs salgını ve maske kullanımı konusunda da adımlar atması bekleniyor. Biden, başkanlık seçimleri esnasında kampanya stratejisini, Trump’ın koronavirüs krizi karşısındaki yetersizliği üzerine kurmuştu. ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Joe Biden’ın federal binalarda ve eyaletler arası seyahatlerde maske takmayı zorunlu hale getirmesi ve koronavirüs yüzünden yaşanan ekonomik kriz nedeniyle evlerinden tahliye edilmekle yüz yüze kalan kiracıların evden çıkarılmasına ilişkin yasağı uzatması bekleniyor. Yeni Başkan, salgınla mücadele ve aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi için Kongre’den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini söylemişti. Biden, göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon Amerikalının ücretsiz olarak aşılanması taahhüdü vermişti.

Önlemler

ABD’de Kongre baskınıyla ilgili soruşturma genişletilerek devam ederken, Trump’ı destekleyen bazı gruplar Demokrat Joe Biden’ın Başkanlık Yemin Töreni’nin düzenleneceği 20 Ocak’ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı üzerine, ABD ordusu Washington’a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkaracağını açıkladı. Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, başkentte görev yapacak askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı olacağını duyurdu. ABD Kongres’inde 6 Ocak’ta yaşanan baskında 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların “isyana teşvik” ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump’ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato’da yapılacak oylamada karar verilecek.

Ulusal muhafızların hazırlığı sürüyor

Başkent Washington’da şu anda bulunan Ulusal Muhafız sayısının, Afganistan ve Irak’taki ABD askerlerinin sayısının toplamından fazla olduğu belirtildi. Daha önceki olay ve törenlerde ağır silahları olmadan görev yapan Ulusal Muhafızların, Biden’ın yemin töreninde ağır silahlarla görev alacak olması dikkati çekti. Trump’ın 20 Ocak 2017’deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yaparken, eski Başkan Barack Obama’nın 20 Ocak 2013’teki yemin töreninde 8 bin, 20 Ocak 2009’daki yemin töreninde ise 10 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı. Öte yandan, Washington’daki binlerce mağaza ve dükkanın, muhtemel olaylardan zarar görmemek için giriş ve vitrinlerini kalın tahta levhalarla kapattıkları görüldü.

Silahlı şüpheli şahıs tutuklandı

ABD’de 20 Ocak’ta yapılacak Joe Biden’ın yemin töreni öncesinde güvenlik önlemleri arttırılırken, sahte akreditasyon kartı ve dolu silahıyla bir şüphelinin Kongre binası etrafında polis tarafından tutuklandığı bildirildi. CNN’in haberine göre Kongre polisi, cuma akşamı Kongre binası etrafındaki güvenlik kontrol noktasında bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kontrol sırasında polise gösterdiği akreditasyon kartının sahte olduğu anlaşılan kişinin aracında yapılan aramada dolu bir Glock marka tabancanın yanı sıra 509 adet mermi bulundu. Söz konusu kişinin kayıtsız silah ve mühimmat taşımak dahil birkaç suçtan tutuklandığı bildirildi.

Trump için askeri veda töreni

ABD Başkanı Donald Trump’ın Biden’ın göreve başlamasından hemen önceki gün başkent Washington’dan ayrılmak ve 20 Ocak sabahı Andrews Askeri Üssü’ndeki veda etkinliğiyle görevi bırakmak istediği öne sürüldü. USA Today’in haberine göre, Trump buradan Air Force One isimli başkanlık uçağına binerek Florida’da kendisine ait Mar-a Lago tesislerine giderek görevini tamamlamak istiyor. New York Times gazetesi ise askeri üste düzenlenmesi planlanan etkinlikte kırmızı halıyla bir askeri bandonun da yer alabileceğini aktardı.