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Biden'ın zaferinin ardından Trump'tan ilk açıklama

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 20:20 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 20:20

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım salı günü yapılan seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulması üzerine, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." açıklamasında bulundu.


Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın 270  delegeye ulaşarak, ülkenin yeni başkanı olmaya hak kazanması üzerine yazılı  açıklama yaptı.
 
"Hepimiz Biden'ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için  acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini  biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar." ifadesini kullanan Trump,  seçimin henüz bitmediğini vurguladı.
 
Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden  sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak,  "Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar  verecektir." ifadelerine yer verdi.
 
Pazartesiden itibaren seçim kampanya ekibinin, seçimlerin usullere  uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi için hukuki süreçleri başlatacağına  işaret eden Trump, yasal yollarla kullanılmış oyların belirlenmesi noktasında  Biden kampanyasının kendilerine karşı çıktığını vurguladı.
 
Trump açıklamasına, "Biden neyi saklıyor? Amerikan halkı hak ettiği  dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım."  değerlendirmesini yaptı.
 

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