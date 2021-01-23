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Biden'ın telefonda görüştüğü ilk yabancı ülke lideri Kanada Başbakanı Trudeau oldu

AA |  23 Ocak 2021 Cumartesi - 10:41 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 10:41

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, göreve başladıktan sonra telefonda görüştüğü ilk yabancı ülke lideri Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.


Biden'ın telefonda görüştüğü ilk yabancı ülke lideri Kanada Başbakanı  Trudeau oldu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Ocak'ta yemin ederek  görevine başlayan Biden'ın telefonda görüştüğü ilk yabancı ülke liderinin Trudeau  olduğu bildirildi. Görüşmede ABD-Kanada ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığının  aktarıldığı açıklamada, ikili iş birliğinin Kovid-19 ile mücadele, ekonomik  bağların güçlendirilmesi ve savunma alanında daha çok iş birliği şeklinde  genişletilmesi konusunun da ele alındığı belirtildi.
 
Biden'ın, Keystone XL isimli petrol boru hattı projesinin iptalinden  dolayı Trudeau'nun duyduğu rahatsızlığı anladığını belirttiğinin kaydedildiği  açıklamada, "Başkan Biden, aktif ikili diyaloğun sürdürülmesi ve Kanada ile iş  birliğinin derinleştirilmesi konusundaki sözünü bir kez daha teyit etti." bilgisi  paylaşıldı. Açıklamada, iki liderin ikili iş birliğini kurmaya devam etmek adına  bir ay içinde tekrar görüşmek konusunda mutabık kaldığı anlatıldı.
 

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