Biden'ın 'soykırım' açıklaması ne anlama geliyor?

Ali Çınar'ın açıklamaları şöyle: Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımı olarak belirtiyor açıklamasında. 24 Nisan 1915'te başlayan ve Ermenilerin tutuklanmasıyla ilgili de devam ediyor. Dün akşamdan beri Biden'a yakın olan senatörler Biden'ı tebrik etmeye başlamıştı. ABD medyası da söylemişti. Burada önemli olan açıklamadaki sözde soykırım kelimesinin kullanılması. Burada Biden Ermeni diasporasının istediği anti Türk gruplarının istediği kelimeyi kullanmış oldu. En önemlisi eski başkanların bu kelimeyi kullanmamasıydı. Açıklamada Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımı olarak belirtmiş. Burada Osmanlı dönemi demesi enteresan çünkü Türkiye'de de bazı tartışmalarda Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu, öncesi Osmanlı İmparatorluğu. Fark etmiyor sonuçta Türkiye'nin tarihi 1923'te başlamadı. Burada Biden'ın bir kelime oyunu yaptığını görüyoruz.
Bundan sonra ne olacak? Bunu Ermeni diasporası malzeme kullanacak. Eyaletlerde eğitim konusunda müfredatlara girdi. Türkler 'Sözde soykırımı' yapmıştır diye. Sözün özü Beyaz Saray sembolik açıklamasını yaparak Ermeni diasporasını mutlu etmiştir. Türk tarafını ve ABD'deki Türk toplumunu üzmüştür, kızdırmıştır.