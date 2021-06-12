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Biden'ın o sözlerine Putin'den flaş açıklama: Hollywood maçoluğu

AA |  12 Haziran 2021 Cumartesi - 18:55 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 18:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Başkan Donald Trump'tan daha "öngörülebilir" biri olduğunu dile getirerek Rusya-ABD ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.


16 Haziran'da Biden ile yapacağı görüşme öncesinde Amerikan NBC  kanalına bir röportaj veren Putin, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkileri ve  görüşme öncesi beklentilerini anlattı. Tamamı 14 Haziran'da yayınlanacak  röportajın kısmen yayınlanan bölümlerinde, Putin'in Biden'la ilgili  değerlendirmelerine ve Trump'la mukayesesine yer verildi.
 
Biden'ın Trump'tan daha "öngörülebilir" bir isim olduğunu ifade eden  Putin, "Trump, renkli bir kişi, hoşlanırsınız veya hoşlanmazsınız. Kendisi ABD  müesses nizamından gelmedi, daha önce zor zamanların politikalarının da bir  parçası değildi. Fakat Bay Trump, oldukça sıra dışı ve yetenekli biri yoksa zaten  ABD Başkanı olamazdı." değerlendirmesini yaptı. Putin, buna karşılık Biden'ın  hayatının büyük bölümünü Washington siyaseti içinde geçirdiğini belirtti.
 
Biden ile pek çok konu başlığını kapsamlı şekilde görüşeceklerini  söyleyen Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yılların en düşük seviyesinde  olduğuna dikkati çekti.
 
Biden'ın daha önce kendisi hakkında "katil" ifadesini kullandığı  hatırlatılan Putin, bu ifadeye takılmadığını, bu tür suçlamaların "Hollywood  maçoluğu" olduğunu aktardı.
 
"Rusya, İran'a uydu sistemleri satmaya hazırlanıyor" iddiasını  yalanladı
 
Putin, dün Washington Post gazetesinde yer alan ve "Moskova'nın  Tahran'a uydu sistemleri satmaya hazırlandığı" yönündeki bir iddiayı içeren  haberine tepki gösterdi. Putin, Rusya'nın İran'ın Orta Doğu'daki potansiyel  askeri hedefleri izleyebilmesini sağlamak için İran'a gelişmiş uydu sistemleri  tedarik etmeye hazırlandığı şeklindeki iddiayı, "Bunlar yalan haberler, en  azından bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Anlamsız ve çöp." sözleriyle  değerlendirdi.
 
Beyaz Saray: Biden tek başına basın toplantısı düzenleyecek
 
Diğer yandan Beyaz Saray, yazılı bir açıklama yaparak, 16 Haziran'daki  Putin görüşmesinin ardından Biden'ın tek başına bir basın konferansı  düzenleyeceğini ve görüşmeyi değerlendireceğini bildirdi.
 
Biden ile Putin, 16 Haziran günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir  araya gelecek ve iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele alacak.
 

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