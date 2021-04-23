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Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretlerini İngiltere ve Belçika'ya yapacak

AA |  23 Nisan 2021 Cuma - 18:55 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 18:55

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yurt dışı ziyareti programı belli oldu. Haziran ayında ilk olarak İngiltere'ye gidecek Biden burada temaslarda bulunacak. Ardından ise Belçika'ya giderek NATO zirvesine katılacak.


Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 20 Ocak 2021'de göreve başlayan Biden'ın ilk yurt dışı ziyareti kapsamında 11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall bölgesinde düzenlenecek G7 Liderler zirvesine katılacağını belirtti.
 
Boris Johnson ile  görüşmesi bekleniyor
 
Psaki, "Biden burada, çok taraflılığa bağlılığına, kamu sağlığı konusunda ABD'nin politika önceliklerine, ekonomik iyileşmeye, iklim değişikliğiyle mücadeleye karşı taahhütlerine değinecek. Ayrıca, önemli demokrasiler arasındaki dayanışma ve ortak değerlere de temas edecek" dedi.
 
Psaki, Biden'ın İngiltere ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil G7 liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.
 
14 Haziran'da Belçika'da
 
Biden'ın İngiltere'nin ardından 14 Haziran'daki NATO zirvesi için Brüksel'e geçeceğini belirten Psaki, "Biden, ABD'nin NATO'ya, transatlantik güvenliğe ve ortak savunma faaliyetlerine taahhüdünü bir kez daha teyit edecek" bilgisini paylaştı.
 
Psaki, Biden'ın Brüksel'de ABD-AB zirvesine de katılacağını ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

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ABD Başkanı Joe Biden yurt dışı
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