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Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'a onay çıktı!

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 7:54 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 7:54

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a onay verdi.


ABD Senatosundan Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'a onay.Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine  Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullandı. Böylece Yellen, ABD tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk  kadın oldu.
 Yellen, cuma günü de ABD Senatosu Finans Komitesinden onay almıştı. Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te Fed'in ilk kadın başkanı  olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'ı yeniden Fed başkanlığına aday  göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.
 
 Yellen, Senatonun Finans Komitesinde 19 Ocak'ta yaptığı konuşmada,  Hazine Bakanlığı görevine atamasının onaylanması halinde kentlerde ve kırsal  bölgelerde yaşayan Amerikalı işçilerin ihtiyaçlarına ve rekabetçi bir ekonomiye  sahip olmaya odaklanacağını belirtmişti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında daha  fazla desteğe ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Tarihi düşük seviyelerdeki  faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak."  değerlendirmesinde bulunmuştu.  Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü  olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.
 
  
 

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