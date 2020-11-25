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Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na getireceği Blinken'den ilk mesaj!

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 0:09 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 0:09

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken, uluslararası iş birliği mesajı vererek, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var.” dedi.


ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı Wilmington'da düzenlediği basın toplantısında, kabinesine seçtiği bazı isimleri tanıttı.Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'in ilk mesajı "uluslararası iş birliği" oldu.
 
Blinken, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var." diye konuştu.Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine getireceği Linda Thomas Greenfield ise "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü." ifadelerini kullandı.

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